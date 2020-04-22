油價黑天鵝 嚇跑內外資！周選結算留意整數關

黑天鵝群在油市探頭，嚇跑台股內外資法人! 台股昨日一舉失守 10300 點，10 日均線也應聲跌破。但黑天鵝還是繼續在油市湧現，全球最大原油期貨 ETF 出現 2 度跌停，台股今日有周選擇權結算，莊家已將支撐區下移，但仍需留意 50 點與 100 點等整數關卡。10200 點成為今日關鍵攻防區，如棄守則進入回測萬點角力。關鍵點位為 10130、10237、10275 點。

10200 點整數關卡成為今日重要的多空角力區，兩端哨站為 10172 與 10221 點，多方如欲守穩 10200 點，最好能站穩 10237 點，如能站回 10275 點，指數仍有機會挑戰 10300 點之上，必須站穩 10324 點，才有機會再挑戰 10359 與 10400 點。但如 10172 點未能站穩，需提防回測 10150 與 10100 整數關卡，其中觀察重點為 10130 點，如棄守 10130 點也可視為進入萬點關卡保衛戰。10000 點之前的關鍵密碼包括 10080、10050 與 10017 點，如再棄守需提防回測 9988 與 9958 點。

內外資法人昨日同步調頭往南，讓台股本波挑戰季線之路，暫時告一段落。而昨日盤前提示的電子三王台積電 300 元整數關卡、鴻海 10 日線，以及大立光月線，全數失守，同時連金融股也都轉弱，使得昨日跌幅擴大。今日台股如欲在萬點之前的整數關卡，10100、10200 點位置獲得支撐，就不宜再出現電金齊軟的現象。

由於美股已經提前回測月線，台股月線與萬點關卡相近，不宜同步摜破，否則得須提防引動新一波停損與自斷賣壓。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)