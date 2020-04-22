盤前財經大事搶先讀2020年04月22日

今日操盤前瞻

台灣 3 月失業率

土耳其央行利率決策

法說會：長興、三商電、中再保

除權息：統領、台康生技

川普：暫停發放綠卡 60 天 視情況決定是否延長

美國總統川普以保護美國人民就業為由，揚言頒布暫停移民入境美國的命令，但細節付之闕如，他週二 (21 日) 公布較為明確的實施時間，禁令為時 60 天，對象為申請「綠卡」取得永久居留權的移民，期滿後再評估是否調整或延長。閱讀全文...

〈能源盤後〉5 月 WTI 回到 10 美元 但 6 月 WTI 幾乎腰斬 創 21 年來最低價

週二 (21 日) 交易，原油期貨價格再次大幅波動，在前一日 5 月 WTI 期油破天荒跌至負值後，6 月 WTI 期油下挫至 21 年低點。閱讀全文...

惠譽下調 10 家歐洲銀行評級至負面 警告降評風險仍存

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，銀行業體質不乏因前景變化而顯疲弱，經最新審查後，惠譽評級 (Fitch Ratings) 下調西歐地區部分銀行評級，並將區域投資組合中 95% 的信貸機構前景定為「負面」，還警告未來恐面臨進一步降評風險。閱讀全文...

基金經理人用人頭戶炒股套利 群益投信遭罰 120 萬元

金管會昨 (21) 日表示，群益投信黃姓前基金經理人涉嫌違法利用人頭證券戶炒股，套利近新台幣 1600 萬元，決議對群益投信開罰 120 萬元，並解除該經理人職務，令 3 年內不得回鍋。閱讀全文...

〈台積股東報告書〉首度提及 2 奈米進度 去年已啟動製程研發與探索性研究

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (21) 日上傳股東會年報，年報中首度提到 2 奈米製程技術進展，去年領先半導體產業進行 2 奈米製程技術研發，針對 2 奈米以下技術進行探索性研究。閱讀全文...