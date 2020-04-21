基金經理人用人頭戶炒股套利1600萬元 群益投信遭罰120萬元

金管會今 (21) 日表示，群益投信黃姓前基金經理人涉嫌違法利用人頭證券戶炒股，套利近新台幣 1600 萬元，決議對群益投信開罰 120 萬元，並解除該經理人職務，令 3 年內不得回鍋。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示 ，對群益投信辦理業務檢查時，發現黃姓前基金經理人在 2018 年 4 月至 2019 年 8 月，使用 3 個人頭證券帳戶，以職務所知悉的消息，透過自己所管理的基金，為自己投資的相同股票拉抬炒股，實際操作是自己前一天先買進，或開單哪天買進，再以當天或隔日當沖，賺取價差，主要都是以短線價差的交易為主，交易數量金額龐大且未依規定申報，套利近新台幣 1600 萬元，違反證券投資信託相關管理法令。

蔡麗玲進一步指出，群益投信未有效管理網際網路使用安全，導致黃姓基金經理人在上班期間利用公司無線網路，為自己或他人之利益買賣股票，依證券投資信託及顧問法第 103 條第 1 款及第 111 條第 7 款規定，將核處群益投信警告，及核處 120 萬 元罰鍰。

而該名黃姓基金經理人，違反證券投資信託及顧問法第 104 條規 定，命令群益投信須解除黃姓前基金經理人職務，效期 3 年。黃姓前基金經理人在 3 年內都不得回鍋證券投信業。