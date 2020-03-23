民生需求暴增 美廉社斥5000萬推振興方案 衝來客量和會員數

武漢肺炎確診案例在國內持續增加，使民生必需品需求大增，三商家購 (2945-TW) 今 (23) 日宣布編列 5000 萬元預算，祭出振興方案，旗下美廉社啟動社區鄰里照護網，將發放美廉社折價券共 20 萬本，限會員領取，藉讓利促銷活動衝刺來客量。

美廉社說明，顧及會員基本生活所需，挑選出 50 項民生必需品包括米、冷藏蛋、油、水、牛奶、衛生紙、清潔用品和沖泡類等，共發出共 20 萬本的折價券，共可折抵 250 元，可針對現金和指定商品滿額折抵消費。

目前美廉社全台超過 720 家，仍朝向每年新增 100 家目標邁進，藉此更加密集布局全台各地的社區型商圈。

此外，三商家購旗下有機生鮮超市「心樸市集」本月全新進駐京站小碧潭店，成為品牌第 2 家據點，同時導入全新飲品吧「點柒」和三商家購代理的優格霜淇淋品牌「Yolé」，有助拉抬客單價，目標上半年於大直再開 1 家。

至於整合美廉社和餐廳業態的「美廉城超」，預計 5 月於北市內湖再開 1 家，整體展店動能無虞。

由於三商家購進行內部系統整合，去年稅後純益 4212 萬元，年減 76.4%，每股純益 (EPS)0.7 元，擬配發現金股利 0.63 元；今年前 2 月合併營收維持穩健成長來到 20.12 億元，年增 6.14%。