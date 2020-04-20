中化生3月稅後純益年減4% 每股賺0.27元

原料藥大廠中化生 (1762-TW) 因合成可能可治療新冠肺炎的「瑞德西韋」，近期股價波動大，今 (20) 日公佈自結數，首季稅後純益 2100 萬元，年減 4.5%，每股純益 0.27 元。

中化生 3 月營收 1.14 億元，月增 99.41%、年減 0.84%；稅前淨利 2600 萬元，年減 7.1%；稅後純益 2100 萬元，年減 4.5%，每股純益 0.27 元。

中化生去年第 4 季營收 2.76 億元，季增 27.23%、年增 18.9%；稅後純益 3696 萬元，季增 44.9%，較前年同期由虧轉盈，每股純益 0.48 元。

中化生日前宣布，已合成 1.60、1.55、1.58 等三批，共 4.73gm(克) 的瑞德西韋原料藥，且純度為 99.72%。母公司中化，具備將原料藥研發成最終產品製劑能力，及 PIC/sGMP 生產藥廠，有能力銜接執行瑞德西韋製劑生產。

據外媒報導，國際大藥廠吉利德 (Gilead) 所研發的瑞德西韋，該藥治療新冠肺炎重症患者後，發燒、呼吸道症狀有獲得改善，且不到一周的時間就可出院，若該藥的臨床結果具有安全性及正向療效，將有望取得美國 FDA 核准，並用來廣泛治療疫情患者。