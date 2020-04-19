〈新冠肺炎疫情〉敦睦艦隊確診者增至24人 海軍副司令向社會致歉

繼昨天新增 3 名敦睦艦隊確診者後，中央流行疫情指揮中心今 (19) 日再宣布增加 21 名新冠肺炎 (COVID-19) 病例，針對人員下船後相關接觸者，將發出 2、3000 封細胞簡訊，提醒民眾要自主健康管理。此外，海軍副司令梅家樹中將對於任務期間沒有做好防疫工作，代表海軍向社會大眾道歉。

陳時中說明，由於案情尚未清楚，決定不分境內、境外，直接成立敦睦艦隊起一案，3 艘軍艦官兵及學生共計 744 人 (含留守人)，均已完成採檢，雖然 18 日第一時間判定為境外移入，外界以為感染源是帛琉，但仍有需要釐清之處，將待疫調結果出爐後判定。

指揮中心表示，敦睦艦隊案 24 名確診個案，分別為實習生及軍人 19 男 2 女，目前皆於醫院隔離治療中，18 日晚間已針對上述人員發送關懷簡訊，其餘人員已安置於 6 個集中檢疫所及 1 個軍營進行集中檢疫，截至目前，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切監測。

不過，該軍艦人員早在 4 月 15 日下船，昨天晚間才緊急召回進行隔離並完成採檢，中間 3 天恐成為防疫破口，陳時中表示，將發出細胞簡訊通知相關接觸者，初估達 2、3000 封，提醒民眾須自主健康管理，若有不適，要撥打 1922 專線通報，另外，針對相關確診者的足跡，若有停留較久的時間，也不排除公布足跡，同時提供給地方政府，做必要的疫調。

梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間未做好相關防疫工作，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。參與遠航官士兵，現階段已開始進行檢疫動作，對於相關人員及家屬，也表達歉意，後續將竭盡最大努力，照顧染疫官兵及照顧家屬。