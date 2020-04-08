韓廠退出LCD估明年產能市占跌破10% 面板雙虎受惠

集邦 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 今 (8) 日表示，三星顯示器 (SDC) 因產業供過於求、新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，計畫全面關閉 LCD 產線，預期韓系面板廠 2021 年 LCD 面板市占率將跌破 10%，而台灣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 可望獲轉單。

集邦表示，韓廠大尺寸液晶面板產能面積市占將在今年急速收斂，預計市占率將從去年 28.4% 下滑至 20.2%，隨著三星、LGD 陸續關閉 LCD 產線，加上中國面板廠產能持續開出，預估 2021 年韓系面板廠產能面積市占率將跌破 10%。

集邦分析師王靖怡表示，三星顯示器計劃在今年第 4 季關閉所有 LCD 產線，LGD 也計畫在第 4 季關閉 7.5 代線，預估今年 7.5 代線產能面積將年減 19.7%，2021 年更擴大至 42.2%，未來將僅剩友達、群創兩家供應商。

另一方面，王靖怡進一步指出，三星顯示器 7.5 代線主要生產 75 吋、82 吋電視產品，客戶也開始將需求轉往供應較充足的 85 吋產品，可望由友達、中國華星光電接單，LGD 7.5 代線所生產的 43 吋 IPS 電視面板，則將由京東方、惠科分食。

在韓廠擴大收斂大尺寸液晶面板產線下，集邦指出，雖然中國面板廠仍有新產能開出，但今、明兩年將無法延續 2018、2019 年整體產能面積大幅成長的態勢，預期今年將持平去年，明年則將年減 0.9%。