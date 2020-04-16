

◆盤勢分析

1.FED 褐皮書曝露美國經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至 20 年來新低，加上高盛、花旗、美銀等銀行股財報利空連環爆，導致美股再度回檔重挫。終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.44% 至 - 2.82%，其中以費半指數最為弱勢，台積電 ADR 下跌 1.9%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 10,048 點附近)，上檔壓力為約 10,600 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口擴大，惟 K 值及 D 值均為超買區，短線上檔要提防賣壓。

3. 櫃買指數上漲 1.25%，收在 130.16 點。短線支撐為 124 點附近，壓力為 135 點附近。

4. 觀盤重點：國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍持續蔓延尚未見到高峰，台股在昨日 (4/15) 期貨結算日拉高結算後，回補 3/13 的缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大，操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。

5. 針對新冠肺炎重症患者初步具有臨床效果的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），昨 (15) 日國內原料藥大廠 1762 中化生宣布，已完成實驗室製程開發。此外 1762 中化生母公司 1701 中化也具備將原料藥研發成最終產品製劑之能力及 PIC/sGMP 生產藥廠，有能力銜接執行「瑞德西韋」製劑生產。1762 中化生表示，只要國家有需要時，1762 中化生及 1701 中化隨時可接受國家召喚，投入生產，為國家社會貢獻一份心力。

6. 公開資訊觀測站最新資料顯示，2317 鴻海集團創辦人郭董事長 3 月買進鴻海股票 3,740 張，以鴻海 3 月股價均價 73.49 元估算，郭董合計斥資逾 2.74 億元，個人持股累計達 134 萬餘張，持股比 9.65%。

7. 國際半導體產業協會（SEMI）昨（15）日公布「全球半導體設備市場報告」指出，2019 年全球半導體製造設備銷售總額為 598 億美元，較 2018 年的歷史新高 645 億下滑 7%。不過，台灣去年擠下南韓，成為最大半導體設備市場。

8.2327 國巨此次 GDR 折價約 8.84%，折價幅度略高於先前市場預期的 5% 左右，由於 2327 國巨最近股價波段強彈逾五成，且折價幅度比預期高，外資在先前股價下探波段低點進場後，近期陸續出脫手中持股，開始展開「賣老股（手中持有的普通股）、認購新股（GDR）」的套利手法。



