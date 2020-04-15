【群益投顧】電金權值軋空拉抬結算行情，短線風險已高追價應謹慎

一、盤勢分析

川普說部分州地區可能在 5 月 1 日前就能重啟經濟，加上台股有國安基金護盤至疫情結束等利多，昨日外資回頭買超 151 億元，大買電子金融權值股，使得加權指數連續兩天大漲超過百點，指數封閉 3/13 空方缺口且站上 10，400 點關卡，有點刻意在台指期結算之前拉高軋空，惟短線台股反彈幅度已大，週四大家又會有等待台積電法說利空的預期心理，預期明天上攻力道就會受阻，基本上大盤急漲後震盪，這樣反彈行情才會走得長久。

二、盤勢預估

電金權值股繼續同步點火，台指期結算日拉出百點漲幅，創下台股反彈行情以來新高價，並封閉 3/13 空方跳空缺口 10359 點，指數站穩在 10400 點之上，接下來就是上看 3/12 形成的頸線壓力 10800 點。周四大家將聚焦台積電法說，大盤連續大漲兩天過後，不排除短暫震盪，沒有必要去過度追價。各族群由昨天 PCB、高價 IC 股領先大漲，今天被動元件、車電概念股順利接棒，形成良性的輪漲架構，接下來記憶體、PA 或散熱等族群也可留意，台積電下修展望機率極高，假使市場仍傾向以利空出盡做解讀，屆時台股就會繼續往上走。

生技股持續有新題材冒出，除了大江 (8436) 推出自動檢疫設備、瑞基 (4171) 檢測產品開始出貨，股價連續大漲收高之外。科妍 (1786) 針劑型關節腔注射劑獲健保核價、中天 (4128) 旗下合一 (4743) 停牌，市場預期與新藥研發有關，開盤就漲停一價到底。華新科 (2492) 週二開線上法說，相較於上次法說保守，如今卻改口翻多，第二季 PC、NB、網通等被動元件供不應求，第三季訂單能見度高，營運可望逐月走揚，公司還因此提前下半年擴產進度，旗下信昌電 (6173) 直接受惠華新科擴產，股價也都亮燈漲停，至於國巨 (2327) 股價超出 GDR 定價 308.1 元，就會有套利賣壓問題，同集團的奇力新(2456)，或是 3 月 EPS 達 0.56 元的晶片電阻廠大毅(2478)，也許會是比較適合切入的個股。

中國積極推出刺激車市政策，加上特斯拉受惠中國市場銷量續增，創本波反彈新高，激勵台股當中的車電概念股同步走強，同致 (3552)、智伸科(4551)、為升(2231) 等，又再度攻漲停，包括和大 (1536)、劍麟(2228)、貿聯 - KY(3665) 漲幅都超過 5%，整體車電族群走勢相當整齊。

三、強勢股

電子：

華新科 (2492)、信昌電 (6173)、奇力新 (2456)、燿華 (2367)、統新 (6426)。

非電子：

同致 (3552)、大江 (8436)、智伸科 (4551)、為升 (2231)、劍麟 (2228)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據