〈財委會質詢〉降汽車零組件關稅 立委要車商先給「白紙黑字」承諾

攸關國產車價格的汽車關鍵零組件關稅，財委會今 (15) 日決議交付朝野協商，但前提是業者必須出具「白紙黑字」的承諾，同意調降關稅後將回饋消費者與員工，才會正式啟動朝野協商。

為搶救國產車節節敗退的市占率，經濟部去年底提案調降汽車關鍵零組件關稅，但因多名執政黨立委主張，在車商尚未具體承諾將降稅好處回饋給員工、消費者前不宜倉促降稅，加上行政院版本未出爐、第 9 屆會期結束，法案屆期不續審導致相關草案不了了之。

在野黨立委今年新會期再度提案修正海關進口稅則草案，由立法院財委會今天繼續審查，最後決議要求車商須針對員工與消費者回饋做出具體承諾，才會啟動朝野協商。

根據經濟部所提出的稅式支出報告，9 項關鍵零組件降稅後，關稅約損失 13.78 億元，但可推升進口值增加 5.74 億元；按照降稅後各項稅率估算，包括關稅、營業稅、貨物稅、營所稅與綜所稅等合計將增加 13.8 億元，抵減關稅損失後，整體稅收約可增加 0.02 億元。

比較財政部、經濟部與立委提案版本，三者內容方向一致，因此財政部與經濟部原則上均表態支持修法，但仍有部分立委強調，業者必須「白紙黑字」承諾，降稅後將回饋消費者、保障員工工作權才願意啟動協商，討論修法。

對此，經濟部官員表示，將儘快與車商聯絡取得業者承諾書。

財委會召委賴士葆最後宣布，全案保留並交付朝野協商，但前提是，必須等民進黨立委江永昌提案版本出爐、經濟部取得車商承諾書，才會正式啟動朝野協商。