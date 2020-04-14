董座遭控利用公司資金收購委託書 誠美材發聲明澄清

周刊報導，偏光板廠誠美材 (4960-TW) 近期收到匿名檢舉函，指稱董事長何昭陽去年利用公司資金徵求委託書，涉嫌違反相關法律、侵害公司利益，對此，誠美材回應，新聞報導未有實據，更未有效查詢，將保留法律追訴權，以維護權益。

誠美材表示，3 月確實收到匿名檢舉信，但因未具名、未檢附證據資料，因此無從查核內容真實性，也未見媒體報導，但今 (14) 日周刊以「誠美材高階主管」、「內部人士」再次以上開匿名檢舉信內容，傳遞不實訊息。

誠美材進一步指出，檢舉信並未提供所稱「收購委託書」、「1600 萬」、「濫用公帑」等證據資料做為查核比對，也未揭露「誠美材高階主管」、「內部人士」為何人，誤導視聽大眾意圖極為明顯，公司、經營團隊將行法律追訴，以維權益。

另一方面，誠美材今也發布重訊表示，接獲最大債權銀行合作金庫台南分行通知，申請債權債務展延部份，經占全體債權金融機構債權總額三分之二以上同意，預計將展延一年，也期望在債協問題解決後，與更多銀行協商，增加銀行信用額度支應營運需求。

展望今年，誠美材表示，將力拚今年將債務協商完成，目前訂單能見度可看到 5、6 月，但礙於債協商未完成，將盡全力將財務結構調整好，誠美材第 1 季營收 19.49 億元，季減 47.5%、年減 51.6%，日前也公告 2 月財務狀況，稅後虧損 1.09 億元，單月每股虧 0.16 元。