泰廠仍陷虧損 敬鵬、競國仍積極備妥銀彈升級製程

敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 泰國廠設廠多年，去年仍無法擺脫虧損，兩 PCB 業者都採取積極金援行動升級製程，其中競國為泰國廠增資 6 億元泰銖，將逐步移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線。

競國泰國廠 PCB 製程原鎖定汽車板，並已獲歐盟汽車電子廠認證，但遇到近兩年汽車電子產業景氣不佳，仍難見到成效，去年小虧，造成競國去年獲利衰退，稅後純益 3.55 億元，年減 36.16%，每股純益 2.22 元。

競國旗下泰國廠競億電子去年產能利用率 50%，營運仍虧損，競國對泰國廠擬移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，以提高產能利用率，有助今年產品接單，同時，競國董事會為泰國廠增資 6 億元泰銖。

競國目前產能配置包括泰國競億電子、台灣樹林廠、中國江蘇昆山競陸電子。其中台灣廠月產能每月 22 萬平方呎產能、昆山為 120 萬平方呎、泰國廠為每月 105 萬平方呎。

敬鵬方面，子公司泰國廠 Draco，敬鵬持有 99.97% 股權，2018 年虧損 2 億元，2019 年虧損 2.2 億元，敬鵬也決議，對 Draco 進行 8 億泰銖的增資。

敬鵬泰國 Draco 公司原以單雙面板生產為主，橫跨多層板產品，鎖定工業控制、消費電子產品 PCB 需求進行開發，敬鵬主管指出，對於 Draco 廠，目前以改善製程為首要工作。