敬鵬Q3獲利回升 創近4季新高 前3季EPS 1.2元

今年以來全球車市銷售不振，敬鵬 (2355-TW) 今 (13) 日公布最新財報，第 3 季稅後純益為 3.16 億元，為近 4 季最好，每股純益 0.8 元，累計前 3 季稅後純益 4.77 億元，年增 602 倍，每股 1.2 元。

敬鵬今年第 3 季營收 43.26 億元，產能利用率維持 8 成，毛利率 8.7%，季增 0.6 個百分點，年減 2.52 個百分點，稅後純益為 3.16 億元，季增 1.67 倍，年減 34.03%，為近 4 季新高，單季每股純益 0.8 元。

敬鵬今年前 3 季營收 134.91 億元，毛利率 7.62%，年減 3.09 個百分點，稅後純益 4.77 億元，年增 602 倍，每股純益 1.2 元。

敬鵬主管指出，第 3 季本業獲利微增，毛利率 8.7%，季增 0.6 個百分點，營業利益 1.06 億元，較上季增加 28.95%，另外第 3 季也認列部分去年平鎮廠火警部分保險理賠金額，約 3.5 億元。

敬鵬桃園平鎮廠去年 4 月底火災理賠，產險業估約 11 億元，但敬鵬主管指出，火警理賠金額部分是依照重置價格進一步認定，目前仍難估算，除第 3 季認列的 3.5 億元，其餘理賠金額將待下一季季進行設備重置、有資本支出時認列。

敬鵬目前產能利用率維持 8 成，今年前 3 季產品應用別來看，汽車板占整體營收比重 80%，通訊板 3%，消費電子 5%，工業控制板 11%，其他產品為 1%；除汽車板外，敬鵬接單策略上，明年將擴大工業控制板接單，分散產品集中度。

除敬鵬外，先豐 (5349-TW) 也都在第 4 季見到汽車板訂單回溫，敬鵬 10 月營收 15.42 億元，月增 7.48%，年減 1.11%，敬鵬主管指出，第 4 季訂單已見回溫，11 月接單也回升，將持續觀察汽車電子對產品的去化速度。

敬鵬 10 月營收 15.42 億元，月增 7.48%，年減 1.11%，為 6 月以來新高點，累計前 10 月營收 150.43 億元，年減 13.17%。