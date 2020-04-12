客戶新機挹注 機殼廠Q2營收勁揚 可成上半年毛利率可望重回30%

隨著蘋果將推新款 Macbook、iPad，機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 第 2 季營收可望較上季顯著成長，且可成因成本庫存去化完畢，加上稼動率回升至正常水準，獲利也可望升溫，法人估，可成上半年毛利率仍可站穩 30%，符合預期。

機殼廠 2 月受疫情干擾，營收滑落至近年來新低，不過，隨著中國疫情趨緩，3 月已全面復工，稼動率也回升，營收均較上月逾倍數成長。

展望第 2 季，可成手機、筆電機殼營收比重高達 8 成，平板與其他約 2 成，受惠 iPhone 11 拉貨動能延續、新款 Macbook 挹注，可成指出，營收將較上季、去年同期有顯著成長。

獲利方面，可成去年受高庫存拖累，毛利率降至 3 成以下，低於過往 4 成水準，不過近期受限產能供給，加上組裝廠拉貨，庫存陸續去化，稼動率也回升至正常水準，法人估，第 2 季與上半年毛利率都可望站上 30%，符合董事長洪水樹在去年底釋出的目標。

鎧勝 - KY 供應蘋果平板機殼產品為主，營收比重 5 成，筆電約 2 至 3 成，近期受惠遠距教學、居家辦公等趨勢，平板、筆電銷售暢旺，法人估，營收可望季增逾 3 成，持平去年同期。

獲利方面，鎧勝 - KY 因折舊壓力較大，加上第 1 季營收規模受限，上半年獲利仍相對有壓。