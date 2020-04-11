〈熱門股〉5G基建加速 統新周漲22%重回百元

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 在各國 5G 基建加速帶動下，3 月營收月增、年增都逾 2 成，看好今年 5G 商機持續發酵，外資周五 (10 日) 終止連 4 賣轉買，帶動統新終場亮燈漲停，重回百元大關，累計周漲 22.25%。

展望今年，統新表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊市場，但中國、韓國等國家仍持續發展 5G 基地台建設、大數據資料中心、AI 等，加上 5G 商轉在即，預期基地台需求將大幅增加，另外光模組也將邁向高階 25G 應用，都有助推升今年營運成長。

統新主要生產據點皆在台灣，因此生產營運受肺炎疫情衝擊較小，僅有 1-2 個中國客戶受疫情影響，但預期隨中國疫情趨緩，客戶拉貨動能將回溫，統新也指出，春節至今工廠並未休息，持續加班生產供應客戶需求，對上半年營運樂觀。

統新 3 月合併營收 6447.1 萬元，月增 27.15%、年增 26.58%，累計今年第 1 季合併營收 1.65 億元，季減 10.6%、年增 29.84%，而統新日前也公告前 2 月自結財務數據，累計前 2 月稅後純益達 2200 萬元，年增 175%，前 2 月每股純益達 0.58 元。