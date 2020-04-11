超商雙雄搶客大戰！統一超「晚鳥也會飛」數位會員衝上700萬

文 / 勵心如

統一超商的線上線下整合會員制度開始要大步邁進，過去一年，會員數量倍數成長，已有近七百萬名會員，他們怎麼做到的？

2020 年，超商雙雄的搶客大戰，戰場將正式從實體門市延伸到數位會員服務。

老大哥統一超積極出招！今年 3 月中，在台北統一時代百貨、統一佳佳的 BEING spa、BEING sport 健身房，及統一超的健身房複合超商，都可使用統一超會員系統「OPEN POINT」App 平台來累積點數、兌換點數，是台灣第一個超商業者跨多元業態整合的會員系統。

其實，從 2004 年推出 icash 卡作為會員卡開始，統一超就已開始經營會員制度，只是 icash 是「認卡不認人」，和現今普遍以綁定手機號碼來認證身分的會員制度不同；直到去年 7 月，統一超推出的「OPEN POINT」App 整合多元支付方式，奠基在 icash 基礎上，推出不久就累積近 400 多萬會員數。

隨著統一超推出各種點數兌換、會員數位活動，包括今年 2 月，推出線上咖啡寄杯服務「行動隨時取」，最新會員約達 700 萬，年成長翻倍。

對比全家便利商店在 2017 年 7 月就推出線上咖啡寄杯服務，有人說統一超會員策略走太慢；但對統一超而言，他們想的比別人更多，特別是集團旗下還有美妝通路康是美、星巴克、統一時代百貨等不同業態，怎麼建構跨業態的會員系統，才是他們的目標。

整合跨業態會員 最大考驗

統一超董事長羅智先在會員策略的最高指標，就是「穩定」，財務、資訊系統、商品庫存都要穩定。去年中，統一超總經理黃瑞典上任不久做了組織改造，把負責人流、金流的十幾人小組獨立出「數位創新部」，專注會員策略。

「『整合』、『創新』就是我們的核心價值。」率領這個會員策略小組的統一超數位創新部經理傅廣仁說。去年 7 月，「OPEN POINT」App 整合包括 LINE Pay、街口支付等多元支付方式；「4 月底，『OPEN POINT』App 還會和原本就有的『ibon』App 整合為一個 App。」傅廣仁透露，下半年還會有更多集團內部整合的進度，「今年會有更具體成果。」

去年，黃瑞典就說，統一超要把康是美、星巴克、博客來等其他通路會員系統整合為一；作為台灣最大生活集團，屆時該系統將會是跨業態最廣泛的單一集團會員系統。

但要做到並不容易，「每個業態的會員需求不同、期待的會員服務也不同，如何符合不同業態的消費者體驗，又維持財務穩定、消費者權益不受損，這些都要兼顧。」統一超公共事務部部長李至和說。像超商是高頻率消費、以日常用品為主，但百貨公司消費頻率較低、客單價較高，怎樣將這些族群整合進一套系統，推出符合不同族群需求的會員活動，就是困難之處。

來源：《今周刊》 第 1216 期

更多精彩內容請至 《今周刊》