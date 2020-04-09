〈洋華法說〉醫療產品需求旺 擬斥3000萬在台建工控一條龍產線

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 今 (9) 日召開線上法說會，展望今年，董事長白志強表示，近期在疫情帶動下，醫療、工控等非消費光電產品需求增加，今年也預計投入 3000 萬元在台灣布建貼合設備，強化一條龍服務，但受疫情影響，預期今年光電產品將持平或小幅成長，機電產品則因客戶為國內公部門，需求相對穩定。

白志強表示，去年光電、機電兩大產品營收比重約 64%、36%，其中光電產品營收成長約 2 成，皆來自醫療、工控等非消費性光電產品，占比達 6 成，今年也將開發車載、電子紙貼合等新產品，預期非消費型比重增加，但受歐美疫情不明朗，消費性產品訂單能見度低，預期全年光電產品營收成長有限。

白志強進一步表示，目前生產基地包含越南、台灣，但配合客戶考量貿易戰關稅、運輸包裝成本，預計今年在台灣布建貼合設備，提供客戶一條龍生產線。

機電產品方面，白志強表示，主要客戶是台灣內需廠商，終端客戶則為台電，因此訂單能見度高、受疫情影響也相對有限，預期今年將穩健成長，也看好台灣風電發展、電纜地下化將帶動高壓、超高壓接頭等機電產品需求。

洋華今也公告 3 月營收達 3184 萬元，月減 5.43%、年減 17.39%，累計今年第 1 季合併營收達 1.16 億元，季減 63.48%、年減 15.65%。

洋華去年營收達 9.13 億元，年增 23.5%，毛利率 15.55%，年增 1.89 個百分點，營益率 -7.12%，較前年收斂，本業雖虧損 6500 元，但在業外金融資產投資、越南廠房租金收入挹注下，稅後純益 1.34 億元，年增 12.6%，連三年獲利，每股純益 0.88 元。