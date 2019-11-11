旭然10月營收創新高年增近2成 訂單能見度3個月

液體、氣體濾材廠旭然 (4556-TW) 今 (8) 公布 10 月營收達 5681 萬元，創新高，月增 29.15%，年增 19.11%，受惠自有品牌大型過濾設備訂單的出貨，包括半導體暨電子、機械設備等產業拉貨力道升溫推升，旭然主管指出，目前訂單能見度長達 3 個月。

旭然前 10 月營收達 4.11 億元，較去年同期成長 3.54%，其中 10 月營收改寫歷年單月新高，其中半導體暨電子、機械設備產業液體過濾產品銷售，分別較上月成長 9%、40%，尤其今年受惠美國、亞洲等地區業務接單較去年成長，加上進入傳統旺季，推升營運。

旭然為因應年底客戶訂單需求，也持續加大旗下雲科一、二廠與中國昆山廠生產出貨時程優化，挹注 10 月營收繳出優異成績。

旭然今年前 3 季營收為 3.54 億元，毛利率 42.79%，年減 1.75 個百分點，稅後純益為 2093 萬元，年減 56.37%，每股純益為 0.52 元。

展望第 4 季，旭然看好年底傳統旺季表現，從全球銷售來看，北美、亞洲等地區市場銷售，持續是未來營運亮點，目前在手訂單能見度達 3 個月，且半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單需求持續暢旺。

此外，近期台灣內政部營建署、經濟部水利署及地方政府為未來再生水廠計畫，分別於台中、台南及高雄地區推動 8 座再生水示範廠，預計將投入 172 億元，有機會帶動旭然自有品牌水處理過濾銷售挹注。