〈肝癌追蹤平台〉泰宗攜手創源打造平台 未來將加入更多癌症檢測

泰宗生技 (4169-TW) 與創源生技 (4160-TW) 今 (24) 日宣布，共同打造國內肝癌術後復發追蹤檢測平台，泰宗董事長徐煥清表示，肝癌檢測技術是從台大轉技過來，與創源打造共同平台，價格不會比其他癌症檢測貴，未來平台不排除加入更多癌症檢測項目。

臺大醫院院士陳培哲表示，肝癌長年來都高居台灣十大死因前兩名，病人在手術切除腫瘤後，仍有復發可能，進而降低患者的總體存活率，目前診斷上仍具有困難，也沒有血液相關的檢測方法，雖然事後台大發現可以透過血液偵測到腫瘤的核酸，但檢驗無法達到標準化，因此將技術轉給泰宗。

徐煥清表示，技轉時程花 4 年多時間、逾 80 場會議，目前以 3cc 的血液即可進行肝癌術後的復發追蹤，除醫師能儘早為病人提供適當治療外，也減輕病人檢查的負擔。

創源執行長蔡政憲則表示，與泰宗一同打造的追蹤檢測平台，未來不排除加入更多癌症相關檢測，朝精準醫療方向邁進，此外，年底更將依據特管法，再成立實驗室開發檢測與服務 (LDTS)，投入更多基因檢測。

收費價格方面，徐煥清表示，價格跟市面上癌症相關檢測相差不大，但初期會先建構一套標準模式，待檢測數量成長、人力充足後，再擴大商業模式。