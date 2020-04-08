

◆盤勢分析

1. 隨著防疫措施成效逐漸浮現，美歐確診數與死亡率有下滑跡象，周二早盤道瓊指數大漲逾 900 點，但買盤力道未能延續到終場，尾盤受賣盤壓力，美股回吐漲幅，四大指數終場皆呈現下跌，跌幅介於 0.12%~0.47% 之間，台股 ADR 中以日月光 ADR 走勢最為強勁，上漲達 4.95%。

2. 美國新冠肺炎確診人數出現單日下滑，市場擔憂情緒獲得緩解，周二亞股出現彈升，台股加權指數開高後處於震盪格局，一度登上萬點大關，雖指數漲幅在盤中未顯著擴大，但盤面上仍有許多中小型股表現活潑。終場加權指數上漲 177.65 點，收在 9,996.39 點，漲幅達 1.81%，成交金額則為 1717.82 億元。三大法人合計買超 63.27 億元，外資買超 34.09 億元、投信買超 19.36 億元、自營商買超 9.82 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，屬健康格局，後續需持續價漲量增、或價跌量縮，較有利於多方。

（2）均線：目前指數位處 10 日線 (約 9,607 點)、月線(約 9,789 點) 之上，站穩月線有利多方信心凝聚，下檔支撐可以月線為守，上檔波段壓力留意 3/13 跳空缺口 (約 10,360 點) 附近。

（3）技術指標：KD 呈黃金交叉，但 9 日 K 值高於 80 進入超買區，短線上不宜過度追價。

4. 周二櫃買指數漲幅 1.95%，收在 123.12 點，周二與加權指數同步上漲，目前亦站穩在月線 (約 119.4 點) 之上，短線壓力落在 125 點整數關卡附近。

5. 觀盤重點：近日市場情緒回穩，短線上指數能否持續站穩月線大關，為觀察重點，考量萬點之上仍有套牢壓力，建議於操作上不宜過度追高，多加注意資金比重控管。時序已進入 4 月，上市櫃公司陸續公告 3 月份營收，建議須留意手中持股之基本面表現、並適時汰弱留強。後續選股方向可關注網通、設備、筆電、伺服器、高殖利率等。

6. 因疫情因素，民眾出門意願降低，轉而在家遊玩電動，日本電玩大廠任天堂最新款遊戲買氣上揚，其股價自 3 月中旬低點反彈至今飆漲逾三成，2337 旺宏身為任天堂唯讀記憶體的獨家供應商，受惠任天堂訂單湧入，3 月合併營收 38.82 億創下歷年 3 月新高。另外，CMOS 大廠 3227 原相，亦屬任天堂概念股之一。

7.2345 智邦首季業績未受疫情影響，3 月及首季營收同創歷年同期新高，且單季營收也再度站上百億關卡，合計今年首季營收為 117.24 億元，較去年同期的 111.2 億元成長 5.44%，等於連七季營收守穩百億水準。

8. 驅動 IC 大廠 3034 聯詠 3 月營收達 58.12 億元，改寫歷史新高表現，推動第一季營收至 168.91 億元，年增 13.01%，創下單季新高水準。東京奧運延後一年舉辦，聯詠表示奧運影響電視市場層面相對偏低，影響程度有限。

9. 肺炎疫情擴大，日本正式宣布進入為期一個月的緊急狀態，恐不利出口，2327 國巨可望受惠轉單效應、與客戶簽長約綁料。

