日勝生Q3轉盈 前3季每股賺0.37元

日勝生 (2547- TW) 今 (12) 日公布財報，第 3 季稅後純益 4.91 億元，較第 2 季轉盈，累計前 3 季稅後純益 3.4 億元，年減 90.67%，每股純益 0.37 元。

日勝生近年以營建事業為基礎，規劃智慧建築、健康樂齡、循環經濟的發展策略，日勝生表示，第 3 季營建事業穩定獲利，加上資源循環事業日鼎水務、智慧城市事業萬達通實業、與轉投資京站實業等，皆貢獻收益，因此營運較第 2 季轉盈。

日勝生第 3 季營收 19.58 億元，毛利率 60.76%，季增 22.21 個百分點，年增 38.81 個百分點，稅後純益為 4.91 億元，較第 2 季轉虧為盈，年減 80.19%，每股純益為 0.54 元；累計前 3 季營收 46.49 億元，毛利率為 49.4%，年增 26.48 個百分點，稅後純益為 3.4 億元，年減 90.67%，每股純益 0.37 元。

日勝生推出的基地 1247 坪日勝生「超．站 S」建案，為捷運到站即到家的捷運聯開隔震宅，主打線上唯一全新聯開隔震宅，且公設比僅 29.8%，日勝生主管指出，10 月初公開成屋後呈現熱銷，推出 4 周來累計來客數超過 600 組，目前每週來客人數達 150 組以上，成交量持續加溫，銷售價格站穩每坪 80 萬元以上，建案總銷金額目標上看 40 億元。