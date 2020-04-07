泰金首季營收年增率近1成訂單能見度高本季業績持強

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 去年營收突破 10 億元創新高，今年以來業績仍亮麗，首季營收 2.65 億元，年增 9.96%，公司目前在手訂單能見度高，第 2 季出貨業績可望持強。

泰金 3 月營收 1.02 億元，月增 10.79%，年減 10.46%，首季營收 2.65 億元，季增 8.95%，年增 9.96%，今年上半年受惠新增客戶訂單入袋，上半年訂單相當滿，下半年則看歐美疫情變化。

泰金去年稅後純益 1.4 億元，年增 89.98%，每股純益 4.38 元，創近 3 年來新高，董事會決議，每股擬配 3.1 元現金股利，盈餘配發率超過 7 成。

泰金 - KY 過去客戶集中度高，營收易受單一客戶接單波動，近年集中火力開發新客戶，除拓展公司能見度，也提高公司產品開發量能，去年在新客戶出貨逐步穩定下，也分散原本公司銷售過於集中特定客戶之風險，全年營收突破 10 億元，創新高，並較上一年成長 12%。加上去年主原料鋅鋁價格波動低，及持續強化生產製程管控，去年毛利率 23.27% ，年增 4.15 個百分點。

泰金今年起因客戶下單穩定及新增客戶出貨挹注，第 1 季營收年增 9.96%，在泰銖匯率年初開始走跌，主原料鋅價接近 3 年來新低，毛利可望逐步提升。