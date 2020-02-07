泰金-KY 1月營收年增25% 估營收逐季成長

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 去年營收 10.11 億元，年增 12.63%，創新高 ，2020 年在既有客戶品項開發、取得其他新品牌客戶業務等帶動下，營收將逐季成長，泰金 - KY 今 (7) 日公布 1 月營收達 7157 萬元，月減 15.19%，年增則達 25.31%。

泰金主管指出，2 年多前著手布局拓展新客戶版圖，加速公司與新客戶合作關係，隨著新客戶出貨穩定，也分散原本公司銷售過於集中特定客戶的風險，帶動去年營收年增 12.63%。

泰金去年第 3 季營收 2.78 億元創新高，稅後純益 3658 萬元，年增 17.62%，每股純益 1.09 元，去年前 3 季純益 1.21 億元，年增 1.12 倍，每股純益 3.83 元，法人估泰金– KY 的去年每股純益將挑戰 5 元。

泰金 - KY 在 2019 年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶 (Home Depot) 供應鏈，同時擁有 OEM、ODM 與 OBM 的家飾鑄件生產，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵，去年營收突破 10 億元並創新高。

泰金目前主要生產線集中在泰國，產品 80% 為 OEM 生產，10% 為 ODM 生產，去年 OBM 產品占約 1%，目前以金屬鑄件營收占 80% 最高，在產能仍充裕之下，泰金暫時並沒有進行大幅擴充產能計畫。