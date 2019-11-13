泰金-KY前3季純益大增1.12倍 EPS 3.83元

家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW) 自有品牌及分散外銷客戶策略奏效，第 3 季營收以 2.78 億元創新高，稅後純益 3658 萬元，年增 17.62%，每股純益 1.09 元，前 3 季純益 1.21 億元，年增 1.12 倍，每股純益 3.83 元，法人估泰金 - KY 全年每股純益將挑戰 5 元。

泰金 - KY 今 (13) 日公布最新財報，第 3 季營收 3.78 億元，創新高，毛利率為 24.06%，季減 0.59 個百分點，年增 0.69 個百分點，稅後純益為 3658 萬元，季減 18.84%，年增 17.62%，單季每股純益 1.09 元。

泰金 - KY2019 年前 3 季財報營收為 7.62 億元，毛利率為 24.61%，年增 5.57 個百分點，稅後純益為 1.21 億元，年增 1.12 倍，每股純益 3.83 元。

泰金 - KY 在第 3 季營收以 2.78 億元創新高，第 4 季接單更維持在此水準， 10 月營收以 1.02 億元創歷史次高，法人估全年營收可望年增 12-16%，將突破 10 億元大關。

泰金 - KY 兩年多前著手布局拓展新客戶版圖，隨著美中貿易談判不確定性因素影響，加速公司與新客戶穩定的合作關係，在新客戶出貨逐步穩定下，也分散了原公司銷售過於集中特定客戶的風險，帶動今年前 3 季營收成長 14%，加上今年前 3 季主原料鋅鋁價格波動低，以毛利率能穩定在約 25% 的水準。

泰金 - KY 今年打入北美第一大家飾與建材零售業者家得寶 (Home Depot) 供應鏈，同時擁有 OEM、ODM 與 OBM 的家飾鑄件生產，過去 2 年合併營收都保持在約 9 億元，在新客戶開發與自有品牌搶進北美市場同步發酵，今年可望上看 10 億元。

泰金目前主要生產線集中在泰國，產品 80% 為 OEM 生產，10% 為 ODM 生產，去年 OBM 產品占約 1%，目前以金屬鑄件營收占 80% 最高，且泰金暫時並沒有進行大幅擴充產能計畫。