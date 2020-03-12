〈宏正法說〉3月復工率拚回8成以上 Q1仍可望優於去年

宏正 (6277-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說會，財務長暨發言人陳健南表示，受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，2 月中國市場銷售狀況不理想，隨著深圳廠逐步復工，目前復工率約 5 成，預期月底可望拉升至 8 成以上，第 1 季仍可望優於去年。

陳健南表示，中國深圳廠陸續復工，至本周復工率約達 5 成，預期在員工結束隔離返工後，月底整體復工率將提升至 8 成以上，力拚 4 月中旬整體人力、產能回復到往年水準。

陳健南進一步指出，從區域來看，今年前 2 月中國市場受肺炎疫情衝擊，需求也大幅下滑，雖然日本受惠奧運商機抵消部分減幅，但整體亞洲營收達 3.43 億元、年減 4.8%，主要動能來自於美國 OEM 客戶開始拉貨，美洲營收 2.11 億元、年增 17.7%，歐洲則持平去年。

展望未來，陳健南表示，短期疫情仍具不確定性，目前也未出現供應鏈斷鏈問題，強調疫情未再惡化下去，因去年基期較低，預期今年第 1 季仍可優於去年，目標是達到 2018 年水準，法人預期，宏正 3 月營收可望月增 1 成以上，第 1 季營收可望突破 12 億元。

陳健南進一步表示，今年雖然有肺炎疫情等不確定因素干擾，但看好今年資安管理、遠端會議、網紅直播機需求成長，特別是西歐、美國接單狀況優預期，仍維持全年小幅成長看法，但短期能見度不高，對日本奧運商機也轉趨保守。

宏正累計今年前 2 個月合併營收達 7.58 億元，年增 2.31%。