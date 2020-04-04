防疫觀念不可少 保險掌握三大心法超前部署

國內肺炎確診案例突破 300 例，疫情日漸升溫，國人的健康意識也明顯被喚起，根據南山人壽內部的統計，３月的健康醫療類保單的銷售，較 2 月顯著成長二成以上。南山人壽表示，防疫觀念不可少，保障也要「超前部署」，但究竟要如何部署則可掌握三大心法。

配合主管機關政策，南山人壽今年 3 月 13 日宣布全面放寬住院醫療險商品，針對法定傳染病取消 30 日的等待期間。而疫情的延燒，也確實讓醫療險商品買氣升溫，南山人壽統計，３月的健康醫療類保單的銷售，較 2 月顯著成長二成以上，其中又以 40 歲左右的女性為購買主力，顯見許多民眾在關心疫情發展的同時，對於自己或家人醫療保障是否充足的意識也大為提升。

要檢視醫療保障部分，南山人壽建議，可利用「住院醫療險法定傳染病取消 30 日等待期」、「檢視壽險醫療等基礎保障缺口」，以及「善用加保附約」等三大心法，讓保險協助守護健康，避免在突如其來的疫情侵襲下措手不及。

一、五大類法定傳染病不乏常見流行疾病 住院醫療險最安心

據衛服部疾管署公布的法定傳染病適用疾病範圍，除了最新增加的武漢肺炎之外，尚包括其他五大類法定傳染病，隨著諸如流感併發重症、腸病毒併發重症或登革熱等，這些常見的流行性傳染疾病日益擴散的風險，目前政策上均已將法定傳染病列入醫療保險商品的保障範圍，倘民眾一旦不幸罹患法定傳染病，即可藉由已投保的住院醫療保險，幫自己或家人建構完整的防護網。

南山人壽日前更因應疫情，全面放寬現售 17 張住院醫療險商品，以附加批註條款的方式，針對法定傳染病取消 30 日的等待期，提供民眾更即時的住院保障。更同時針對肺炎疫情拉高住院病房的理賠給付標準，入住負壓隔離病房可比照加護病房標準來給付。

二、罹病住院收入中斷 壽險醫療等基礎保障不可少

南山人壽建議，民眾在規劃保險保障時，最重要是建構壽險、健康醫療險等基礎保障是否足夠。一旦感染罹病時，住院日額、實支實付型的住院醫療保險就可即時支應住院期間的自費病房費、看護費等，更重要的是，住院期間工作收入可能中斷的經濟損失，可藉由這類基礎保險獲得補償，也更能安心養病。而壽險更是對家人的多層保障，身故時可使家人經濟暫時無虞，讓生活無後顧之憂。

三、善用加保附約 手續簡便期滿續保 保障不中斷

民眾若不想以主約新購健康醫療保險商品再導致增加太多保費支出，也可選擇就現有的壽險主約或健康險主約，選擇契約變更，以「附約」的方式附加住院醫療附約或提高保額的方式提高保障。手續不僅更為簡便，且醫療險附約雖大多屬一年期，但多為保證續保，持續繳費將持續有效，不用擔心相關疫情延續、捲土重來，保障期間不夠或是保障中斷的問題。

在疫情降溫之前，國人將曝露在高風險的傳染環境中，無形中增加難以預期的罹患疾病風險，南山人壽提醒民眾應該強化防疫保障的觀念，有效運用保險帶來的效益。