〈潛力股〉材料- KY祭擴市占新策略 訂單能見度已達5月

材料 - KY (4763-TW) 2019 年營收及獲利雙創新高，目前股價仍處歷史低檔區，在上游原物料價格維持低檔且穩定同時，產品絲束、醋片產能也持續擴充，明確訂單能見度下，今年市占率可望逐步拉升。

材料 - KY 董事會日前也決議，去年盈餘每股擬配發 4.7 元現金股利。材料 - KY 去年每股純益 6.52 元，目前訂單能見度已可看到 5 月，市場需求仍強勁。

產能部分，材料 - KY 預計 4 月增加 1000 噸的絲束產能，6、7 月則增加 5000 噸醋片產能，持續擴展營運動能。

材料 - KY 新產能擴充完成後，絲束產能將增加約 8%，醋片產能增加約 25%，預期絲束銷售價格今年將提高 2-3%，且主要原物料木漿及醋酐的價格預期可穩定在 2019 年水準以下，材料 - KY 更簽訂 2020 年全年的木漿合約，進貨價格已經鎖定，有助控制成本。

材料 - KY 今年包含中國與台灣的客戶市占率也可望提升，其中包含供貨中國菸業客戶將增加一倍，達 2000 噸，同時目前也取得台灣菸業廠採購明確合約。另外也積極擴大營運動能，擬赴北非合資設廠，鎖定中東、非洲市場等需求，積極擴張市占率，預估 2021 年貢獻營收。

材料 - KY 在 4 月 1 日收盤價為 96.5 元，上漲 0.4 元，成交量 259 張。