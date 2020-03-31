開發金延長併購中壽 金管會五大面向審核

開發金 (2883-TW) 申請延長併購中國人壽 (2823-TW) 一案，金管會今 (31) 日表示，目前已收到開發金的說明報告，金管會將就延長併購的合理性等五大面向檢視審核，預計 4 月底准駁開發金是否可延長併購中壽。不過，金管會銀行局主秘童政彰強調，金融機構對主管機關的承諾事項，視同法令遵循，目前看來「有些理由無法接受，有些理由會接受」。

開發金 2017 年以每股約 35 元收購中壽 25% 股權，加上原有的近 10% 投資，開發金共握有中壽 34.82%，當時依照主管機關規定，限期兩年半時間、也就是今年 3 月底前完成併購，不過隨著合併期限逼近，開發金今年 1 月中旬表示，受到壽險業股價下修影響，董事會決議擬延長併購中壽的時程規劃，實際延長投資期限將依主管機關核准時間為準。

開發金申請延長對中壽的併購時間，銀行局目前正在審核中，金管會表示，將就六大面向檢視，一、延長併購的合理性、正當性；二、這段期間以來為了合併中壽做了哪些具體作為；三、要延長多久，以及如何確保延長後一定能如期完成投資的目標；四、如何維護開發金與中壽的股東權益；五、開發金的資本規劃及併購計畫未能如期完成，是否反映開發金公司治理效能不足。

童政彰表示，這三年中可能有外部經營變數，不能歸責於當初規劃，這部分會排除，會綜合看是執行不利還是大環境因素，整體來說，將以維持市場穩健為最後的目標，在 4 月底前作出行政決定。

童政彰進一步強調，雖然法律未明訂金控對子公司一定要 100% 持股，但當初開發金已依金控法 36 條取得控制性持股 25%，並且自己提出併購計畫，承諾要在二年半內完成 100% 持股，這並不是銀行局核准的附條件，而是開發金自己所提的計畫，金融機構對主管機關的承諾事項，視同法令遵循；金融機構高度遵法的情況下，即便是行政指導都要正視主管機關的意見。

外界還關注如何避免在此期間股價套利，童政彰表示，若二家公司股價有異常波動，證交所都有系統監控非法交易。