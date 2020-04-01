以太坊2.0最新進展！Vitalik Buterin：下月或推多客戶端測試網

根據以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 的說法，以太坊 2.0 團隊很可能會在今年 4 月推出多客戶端測試網。上週，技術安全公司 Least Authority 針對以太坊 2.0 的規范進行審核後指出，在該協議的點對點（P2P）消息傳遞系統和區塊提議系統內，均發現潛在安全漏洞。

對此，Vitalik Buterin 向外媒《The Block》回應稱，以太坊 2.0 團隊現正致力解決安全漏洞問題，但這些並不能在一夜之間就完成，而是需要投入長期的努力。

關於以太坊 2.0 規範

Least Authority 曾在報告中表示，該協議的 P2P 消息系統中存在垃圾郵件問題，表達關注之餘，更建議實施完整的 BAR 彈性流言算法（BAR-resilient gossip protocol），以防止惡意垃圾郵件。

Vitalik Buterin 坦言，以太坊 1.0 框架中其實也存在同樣的問題，只不過已隨著時間的流逝得到緩解，他因此預計，以太坊 2.0 也會出現類似的情況，「總的來說，我們肯定會認真對待問題。以太坊 1.0 已花了一些時間來強化網絡層，目前有很多人關注網絡問題。所以我認為，DoS 問題會隨著時間的推移而得到緩解」。他接著補充道，

關於 Least Authority 公司的建議，預計我們將採取的方法是從一開始就假設利他主義，然後隨著時間的推移建立更好的激勵屬性。以太坊 1.0 的網絡也正在朝著這一方向發展。

針對區塊提議系統存在安全漏洞的問題，Vitalik Buterin 同樣表示，團隊正在認真聽取 Least Authority 公司的建議，即採取單一秘密領導人選舉（SSLE）機制來掩蓋甄選過程。事實上，SSLE 是該團隊目前的主要研究重點之一，並已被納入以太坊 2.0 未來 5 到 10 年的發展版圖之內，並將在第二階段或更高版本中實施。

4 月推出多客戶端測試網

以太坊 2.0 項目負責人 Danny Ryan 也表示，既然審計過程已經完成，下一步就是執行多客戶端測試網和零階段（Phase 0）的漏洞賞金計劃。Vitalik Buterin 解釋道，

關於零階段何時推出，首先我們需要一個多客戶端測試網絡，接著等待該網絡運行一段時間後再啟動主網。這個過程類似於我們在 2015 年為以太坊 1.0 所做的。因此，很難預測確切將在何時推出主網，但我們絕對希望多客戶端測試網能盡快推出， 4 月似乎很有可能。

這篇文章 以太坊 2.0 最新進展！Vitalik Buterin：下月或推多客戶端測試網 最早出現於 區塊客。

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