傳幣安砸4億美元收購 CoinMarketCap

根據外媒《The Block》報導，加密貨幣交易所幣安（Binance）正計劃收購市場數據網站 CoinMarketCap，且有傳雙方已進入細節談判最後階段。

知情人士指出，幣安願意出價「4 億美元」，以現金加股票交易的方式收購 CoinMarketCap，其他具體細節仍不得而知，但預計將在本週宣布，若能協商順利，則將成為加密貨幣產業內數一數二的收購案。

截止發稿時，幣安、CoinMarketCap 雙方均未回應置評請求。

不過，幣安執行長今年稍早曾言，有兩項進行中的收購案讓他十分雀躍，他當時還說，這些都是「重大」交易，且將產生重大影響，如今回想，CoinMarketCap 很可能就是其中之一。

知情人士還提到，幣安這次收購的主要原因，很大程度上是因為 CoinMarketCap 能夠吸引到龐大的流量。根據 SameWeb 的數據，CoinMarketCap 是最受歡迎的加密貨幣數據網站，過去 6 個月的流量就達 2.072 億，較幣安 1.138 億的流量足足高出 80%。

這篇文章 重磅消息！有傳幣安砸 4 億美元收購 CoinMarketCap 最早出現於 區塊客。

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