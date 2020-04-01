孫宇晨推抵押貸款平台「Djed」被疑抄襲 MakerDAO 引熱議

Tron（TRX）創始人孫宇晨 3 月 28 日在推特上宣布推出「全新的」抵押貸款平台 Djed，但隨即遭眾人指控是 MakerDAO（MKR）的抄襲版本。

孫宇晨在 1 月 16 日時曾預告將推出 Djed，並開放粉絲參與「規劃中的去中心化穩定幣」的命名，而這種穩定幣最初是由 TRX 與 BitTorrent Token（BTT）所擔保支持。自稱是 TRX 交易大戶與 Tron 粉絲的 Mike McCarthy 正是提議 Djed 命名的人之一。他在孫宇晨最初推文後一個半小時即提出提議，該命名來源是古埃及字，意義代表穩定。

「借鑒」Dai 的概念

Djed 平台實際上是依附在 Tronscan.org 網域，但操作頁面卻展現出類似於數個 Maker 網站的風格，這些網站包括：Oasis.app、vote.makerdao.com 以及 cdp.makerdao.com 等。

雖然 Djed 的操作介面仍有適度修改，但系統本身顯然是 Maker 舊有單一資產抵押擔保（Single Collateral Dai）的複製品。原理相同，不過 Tron 用戶將能夠把 TRX 用於抵押，轉為生成 USDJ，而不是 Dai。治理代幣則被稱為 JED，而不是 MKR。

即使不觀察程式碼，該平台也已重複使用了 Maker 中的許多詞彙。

Djed 是使用抵押債務部位（Collateralized Debt Positions，CDP）的貸款平台。使用者必須支付一筆穩定費（Stability Fee）做為他們貸款的利率，至於貸款利率則是透過一種投票（Executive Vote，本身是透過 Djed 內部風險團隊評估協助）來決定。

這些詞彙也用於描述 MakerDAO 功能。儘管這些只是表面上的相似之處，但智慧合約程式碼進一步彰顯出， Djed 就是 Single Collateral Dai 的複製品。雖然無法取得程式碼來源，但合約對 Djed 的稱呼方式與 Maker 的相同，像 SaiProxyCallAndExecute、DaiFab、MomFab、DadFab 等。

更重要的是，Sai 的名稱顯示這確實是 Dai 的舊版本，只是在引進中多重的抵押形式後，重新命名為 Sai。這也就解釋了，為何 Djed 最終只允許 TRX 代幣做為抵押品，而不是原先承諾的 BTT。

分析人士還發現該平台和 Tron 實施整合的一些缺陷，據信，引進的目的是要避免更改 Maker 的程式碼。此外，用一般帳戶來持有「Tub」合約，也就是被形容為是「CDP 的引擎」，這讓系統變得非常不透明。

抄襲歷史

過去，Tron 曾屢次被控訴剽竊其他項目的概念。許多人指出，Tron 的原始白皮書實際是抄襲以太坊而來，還有網友直呼：「根本是複製貼上！」也因此在加密貨幣圈內，許多人對 Tron 項目都有不良觀感。此外，也有區塊鏈媒體指出，Tron 近期的隱私功能也是抄襲 Zcash（ZEC）的程式碼。

值得注意的是，Djed 對外宣稱是區塊鏈瀏覽器 Tronscan 的項目，而不是 Tron 基金會的項目。通常而言，抄襲開源碼並不必然被視為剽竊，再者，Tronscan 也尚未宣稱 Djed 這個「新」項目是獨一無二、或由內部自行開發。不過，若只是走以太坊的舊路，那麼，Tron 社群計劃要追上以太坊在去中心化金融的目標，可能依然還很遙遠。

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