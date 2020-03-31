Q1十大網友關注爆紅股 金融股最吸睛

Yahoo 奇摩股市今 (31) 日公布第 1 季網友最關注的台股指標，根據瀏覽量成長幅度觀察，受貿易戰、新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，高股息題材成股民關注焦點，其中第一金 (2892-TW) 等穩健配息的金控股，在前十名中奪下 4 席，ETF 方面，元大 S&P 原油正 2、富邦 VIX 因一度出現下市危機，也成爆紅標的。

第 1 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股，依序為第一金、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、金像電 (2368-TW)、威剛 (3260-TW)、中鋼 (2002-TW)、原相 (3227-TW)、中信金 (2891-TW)、台積電 (2330-TW)。

Yahoo 奇摩股市指出，美中貿易戰、肺炎疫情衝擊全球經濟，全球股市更面臨 2008 年金融海嘯以來最大動盪，根據統計，疫情讓股民積極尋找資金避風港，具高股息題材個股逆勢突圍，其中穩健高配息的金控股一舉攻佔 4 席，台積電、中鋼也因配息吸睛重返榜單。

ETF 的部分，Yahoo 奇摩股市表示，受石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯的原油減產協商破裂，導致國際油價跌破 2 字頭、創逾 17 年來最低價格，使元大 S&P 原油正 2(00672L)、富邦 VIX(00677U) 一度面臨下市危機，成為股民關注焦點，分別位居 1、3 名，第 2 名則為台灣 50(0050)，第 4、5 名則為元大高股息 (0056)、元大臺灣 ESG 永續 (00850)。