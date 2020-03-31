【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

全球新冠肺炎疫情升溫，川普將禁足令延後至 4 月底，拖累美股期指走疲；日本加入鎖國行列，30 日台股受其影響開低，一度失守 9500 點關卡，所幸市場看好各國救市政策，美期指由黑翻紅，大盤也在買盤進場低接下，大幅縮小跌幅，重回 9500 及 9600 點，險守五日均線，終場加權指數收在 9629.43 點，跌 69.49 點或 0.72%，成交額 1285.15 億元。 OTC 指數收在 117.47 點，漲 0.21 點或 0.18%，成交額 264.18 億元。

傳 G20 貿易部長 30 日將召開緊急視訊會議，討論供應鏈方面的合作，吸引短多進場，30 日台股日線收紅，MACD 柱狀體正值拉長，惟日量減少三成，技術面穩定向上。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資 3 月賣超逾 3533 億。由於新冠肺炎疫情不斷擴大，愈來愈多國家加入鎖國行列，鎖國期間也有拉長趨勢，所造成經濟活動損失威力大於歷次金融危機，而不斷重挫的油價，除反應供給嚴重大於需求外，對美國頁岩油業者殺傷力極深，未來恐出現能源高收益債倒債危機，僅管各國努力救市，但救援資金似乎緩不濟急，考量美股走勢起伏不定，建議多留現金，保守操作。

