

◆盤勢分析

1. 因美國延長社交防疫措施，展現積極對抗新冠疫情擴散，激勵美國投資者信心，帶動美股四大指數強力反彈，收盤漲幅介於 3.19%~3.80%。其中，INTEL、NVIDIA、高通、谷歌、APPLE、AMD、美光等科技股上超過 2%，台積電 ADR 上揚 1.94%；但特斯拉下跌 2.38%。

2. 上周五美國新冠肺炎確診病例暴增，拖累周一亞洲股市表現。台股早盤跳空低開，一度回測 9400 點大關，盤中美股電子盤翻紅與權值股轉強，帶動加權指數跌幅收斂，終場指數下跌 69.46 點，收在 9,629.43 點，跌幅 0.72%。

3.OTC 指數開低走高，尾盤翻紅收在 117.47 點，漲幅 0.18%。。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開低走高，再收長下影線紅 K 棒，暫守 9600 點大關之上。

(2) 量能：台股即將面臨清明長假，成交量快速萎縮至 1266.19 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 76.35 億元；外資 - 48.51 億元、投信 - 1.5 億元、自營 - 26.43 億元。

5. 生技 (醫療) 股：新冠疫情歐美地區大爆發，老藥新用與疫苗題材持續獲得市場資金關注，1760 寶齡富錦、4119 旭富、4746 台耀、4130 健亞、1752 南光等震盪走高。

6.5G、PCB：大陸地區全面復工，並積極啟動 5G 基礎建設，帶動散熱、銅箔基板及 NB 零組件相關需求，6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電、8046 南電、2367 燿華、3189 景碩 3324 雙鴻、6230 超眾、等獲搶反彈買盤進場逆勢走高。

7. 宅經濟：遠距辦公拉動 NB 需求，配合短線跌幅已大，2353 的宏碁爆量拉升至漲停；軟體、遊戲相關 5203 訊連、3687 歐買尬延續多日上漲。

8. 操作建議：現階段國際股市波動劇烈，台股短線急拉千點，加上即將面臨清明長假，市場交易恐將較為清淡，預期呈現區間震盪機率大，故建議控制持股比重，短線操作可關注 5G、跌深、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

9. 裕隆大虧 244.65 億 將減資 36.4% 彌補虧損：2201 裕隆因認列裕隆汽車與華創車電資產減損的影響，董事會決議辦理減資彌補虧損，創下成立以來首度辦理減資彌補虧損。裕隆去年淨損 244.65 億元，規劃動用特別盈餘公積 151.45 億元，並減資新台幣 57.29 億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至新台幣 100 億元，實收資本額降幅約 36.4％。

10. 需求熱 欣興載板旺到六月天：印刷電路板廠暨 IC 載板廠 3037 欣興 30 日舉行線上法說會，公司表示從各產品線的稼動率來看，因為上半年傳統電子產業淡季，PCB、HDI、軟板稼動率會較低一些，但載板從去年第四季到今年上半年，應該都會維持在滿稼動率的狀態，直達第三季，但新冠肺炎疫情變化快速，仍要謹慎面對。

