裕隆Q3虧損創單季最多 股價跌至9個月低點

裕隆 (2201-TW) 由於提列納智捷車型減損以及新店裕隆城變更計畫損失，第三季單季虧損擴大至 15.7 億元，每股虧損 1.05 元，創單季虧損最多，累計前三季虧損 25.07 億元，每股虧損 1.7 元，衝擊今日股價再度走弱，最低見 18.35 元，創 9 個月來低點。

裕隆第三季合併營收 215.75 億元，年增 6.68%，不過，毛利率較去年同期下滑 4.97 個百分點，營業利益率也轉負為 - 1.3%，年減 5.06 個百分點，再加上業外認列損失多達 16.39 億元，加重虧損壓力。

裕隆說明，此次是提列台灣納智捷的車型減損，再加上新店裕隆城投入資本化在變更計畫後，提列損失。

新店裕隆城商業區於 2017 年第二季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工，現進行 1 樓版施作，不過，住宅區規劃已喊卡，就連商業區中的住宅都將重新規劃。

至於納智捷，裕隆已表態，未來重大投資會放緩，減緩新車型的開發速度，藉此降低成本，同時，將部份產能釋出接單，已接獲 Muse 法國電動物流車訂單並開啟相關合作業務，也取得義大利重機品牌 ADIV 機車代工訂單。

裕隆強調，正積極進行價值鏈策略轉型，以全面開放態度爭取多元客戶和海內外訂單，提升專業代工服務。