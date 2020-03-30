【群益投顧】台股量縮整理，有利清明節後延續反彈

一、盤勢分析

歐美新冠肺炎疫情處在攀升階段，使得台股短線急彈過後，開始有回檔壓力，但是仔細觀察早盤下殺過程的貫性，跟之前 3 月初指數急殺出量的性質不同，今天台股下跌呈現量縮，表示很可能只是正在打底，盤面以水泥、塑膠及汽車等傳產權值股表現相對較佳，指數終場開低走高力守 9600 點，有望在震盪整理之後再度往萬點關卡靠近。

二、盤勢預估

台股短線因跌深而全面急彈的行情暫告段落，本週接續有清明節連假，使得盤面可望進入量縮整理期，加權指數守住 12 日線、融資縮減至一千億元以下，有利於清明連假過後展開第二波反彈行情。不過，如果還有第二波反彈行情，將不再是雨露均霑，題材性與法人籌碼流向的個股和族群，才有望脫穎而出，遠距辦公、防疫、宅經濟題材、5G 基建等很有機會成為未來盤面焦點。

近期遠距辦公、教學帶動 NB 需求激增，傳出雙 A 在印度調漲筆電售價，宏碁 (2353) 帶量攻上漲停，NB 代工大廠仁寶 (2324) 將在 30 日下午舉行法說會，隨著中國廠房復工率持續提升，第 2 季業績有機會淡季不淡，華碩 (2357)、微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515) 等 NB、主板族群也展現高人氣，盤中在買單積極拉抬下由黑翻紅。

近期法人買盤聚焦的 PCB 和散熱族群持續強勢，因各國政府加速推動 5G 基礎建設，受肺炎疫情衝擊較少，超眾 (6230) 有日本大股東積極護盤，技術面是 V 形反轉型態，5G 基站散熱元件廠泰碩 (3338) 獲得外資、投信買盤青睞，3 月在空方壓力下逆勢抗跌，奇鋐 (3017) 營收、獲利高成長，股價低於淨值，具投資契機。欣興 (3037) 將在 30 日下午舉行法說會，湖北黃石廠復工，ABF、HDI 產品需求強勁，投信連續大買，有機會跟上近期強勢股南電 (8046) 的腳步。

因市場擔憂印度封城恐使原料藥短缺，新冠病毒解藥以 "瑞德西韋、羥氯奎寧、日舒" 等，這三種藥最受矚目，使得製藥、原料藥廠旭富 (4119)、健亞(4130)、強生(4747)、台耀(4746)、南光(1752) 成為防疫概念股現行熱門的次族群。

三、強勢股

電子：

宏碁 (2353)、華擎 (3515)、泰碩 (3338)、南電 (8046)、博智 (8155)。

非電子：

亞泥 (1102)、南光 (1752)、旭富 (4119)、健亞 (4130)、台耀 (4746)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據