【群益金鼎證券】群益權證週報

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

權證市場成交量急凍

多重因素影響了權證市場交投表現，上週 (3/23~3/27) 權證日均量急凍至 8.81 億，僅 1 交易日成交金額突破 10 億，連續第 2 週大幅萎縮。逆勢成長且成交市占逾 1% 標的包括加權指數與華新科 (2492-TW)，其他包括台積電 (2330-TW)、台灣 50(0050-TW)、鴻海 (2317-TW)、玉晶光 (3406-TW)、T50 反 1(00632R-TW)、大立光 (3008-TW)、國巨 (2327-TW)、聯發科 (2454-TW) 與環球晶 (6488-TW) 等合計占市場逾半交投。

造成權證量縮的重要原因，除了現股價漲跌劇烈外，真正關鍵恐在權證條件的極速改變與發行商無法有效提供委賣報價，供給面出現問題。在價格快速下跌的過程中，認購權證條件變得相對價外，認售權證又過於價內的情況履見不鮮，同時現股波動率大幅跳升與漲跌停狀況交錯，賣方相對保守報價、單邊報價的情況使得市場投資人在進行權證交易時，面臨重大考驗。

重新審視權證市場結構

新發行權證在條件上通常更適合交易，但對於權證交易者而言，近期新發行權證隱波相對高，但因天期長與高隱波等因素，槓桿下降的同時，每日時間價值也偏大。或小行使比例使得價格連動性被價差稀釋，多種條件因素影響下，交易者此時交易需加快交投頻率，儘量避免長天期持有。