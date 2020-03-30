〈楊金龍立院備詢〉我國採間接金融+中小企業占比高 專案融通較QE適合

台灣央行總裁楊金龍今 (30) 日在立院備詢時指出，美國聯準會此次採行與應付 2008 年金融海嘯時期相同的 QE(量化寬鬆)，主要是因其以直接金融為主，但台灣則是以銀行體系出發的間接金融，情況不同，且我國製造業和住宿餐飲業中小企業占比高達 80-100%，因此，央行採行直接提供提供銀行專案融通予中小企業，而非直接實施 QE。

楊金龍說，美國此次非常大膽將資金送出去，有效挹注市場流動性，不過，美國是直接金融，與台灣情況不同，台灣是以銀行體系為主的間接金融，在此次疫情中，由於服務業受到影響、製造業也有斷鏈之餘，透過銀行體系將資金直接貸予中小企業，可直接舒緩其財務困頓。

楊金龍認為，受疫情衝擊景氣承壓，銀行可能基於整體授信風險考量，對信用品質薄弱的中小企業放款持較謹慎態度，將使部分中小企業面臨融資問題。

然而相較大企業，中小企業相對依賴向銀行借款，若其營運受挫、且融資受限而無法取得周轉資金，恐使營運承壓。

楊金龍進一步指出，電子零組件製造業中的中小企業家數比重達 83.7%，一旦上下游供應鏈出現斷鏈，恐導致產銷受阻、營收頓減，並發生資金周轉不靈等財務困境。

另一方面，住宿和餐飲業明顯受疫情衝擊的，中小企業家數比重更高達 99.6%，也容易發生資金周轉不靈，使經營更加困難。

為此，央行日前於理監事會已通過提供 2000 億元銀行專案融通，協助紓解中小企業經營困境。

楊金龍強調，央行立場維持市場資金寬鬆，必要時可進行擴大附買回操作，對象除涵蓋銀行和票券業外，尚包括證券、保險公司等；而目前超額準備維持在 1000 億以上，銀行資金非常充裕。