誠品生活首度跨足文創經紀 瞄準創作者商機

誠品生活 (2926-TW) 首度跨足「文創經紀」事業，簽下台灣第一位登上紐約官方時裝周的知名設計師周裕穎，未來也會針對有潛力的創作者，評估是否簽約成為合作對象，透過誠品生活完整的通路資源與專業經理團隊，為創作者開拓多元且穩健的案源。

周裕穎為誠品生活跨入文創經紀事業的首位合作夥伴，擁有「跨界鬼才」之稱，曾讓故宮博物院首次授權時裝合作，也曾運用知名藝術家董陽孜墨寶、史博館常玉畫作、敦煌古壁畫等跨界設計，登上國際伸展台。

與誠品生活展開合作後，周裕穎也與 LEVI’S、NIKE 兩大國際品牌跨界合作，打造 JUST IN XX 2020 以永續時尚為主題的全新春夏系列，且今年 9 月也受全球知名循環時尚平台 Lablaco 之邀，成為台灣唯一入選「巴黎循環時尚高峰會」的參展品牌。

不過，其實在與誠品生活展開文創經紀合作前，誠品生活華人設計師平台 AXES，早在周裕穎 2014 年成立 JUST IN XX 品牌之初，就已展開合作。周裕穎表示，對自己的定位不是設計師，而是創作者，不僅侷限在服裝設計，而是盼自己的創作有更多可能性。

也因此，周裕穎為自己設定十年計畫，計畫中包括出版小說、拍電影、開辦學校等，周裕穎說，透過誠品生活的協助，有機會與不同業種合作，如與 LEVI’S 的合作，誠品生活便是推手，未來將在其協助下，開創包括食衣住行等各個層面的跨界合作，以更專心在設計本體上。

誠品生活 AXES 從 2013 年成立至今，已與近 100 位文創工作者合作，誠品生活文創經紀部經理邱逸蓁表示，盼能透過透過誠品生活完整的通路資源與專業經理團隊，為創作者開拓多元的合作機會與穩健案源，讓更多創作者被看見，且未來任何有潛力的創作者，都會評估可否成為文創經紀事業的合作對象。