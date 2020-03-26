達欣工去年毛利率11.31%創新高 獲利年增15% EPS 2.26元

達欣工 (2535-TW) 今 (26) 日公布 2019 年財報，稅後純益為 6.3 億元，年增 15.52%，為近 3 年獲利新高，每股純益 2.26 元，其中毛利率 11.31%，創新高；目前達欣工手中握有約 300 億元在建未入帳工程案量，將挹注今、明年營運。

達欣工去年營收為 107.61 億元，毛利率達 11.31%，年增 3.07 個百分點，創史上新高，稅後純益為 6.3 億元，年增 15.52%，為近 3 年獲利新高，每股純益 2.26 元。達欣工董事會決議，每股擬配發 1.4157 元現金股利，將提 6 月 16 日股東會決議。

達欣工今年初剛拿下半導體大廠工程訂單，另外還有水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，目前握有約 300 億元在建未入帳工程案量，將挹注今、明年營運。

達欣工表示，今年工程市場鎖定在電子廠房、台商回流建廠，及台中巨蛋等政府公共工程，受惠台商回流建廠需求提升，工程項目將是今年主要營收來源。

工程金額方面，水湳會展中心約 38 億元、台中商銀辦公室及旅館約 66 億元，台北捷運南港機廠公共住宅統包案約 73 億元，與大陸工程合建，其中達欣工程占 45%。