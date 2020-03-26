青島海岸線41棟海景別墅被拆 鄉林：為已售出個案無損失

中國媒體引用青島官方消息指出，鄉林 (5531-TW) 轉投資青島涵碧樓的 41 棟海景獨棟別墅被拆，鄉林集團今 (26) 日指出，被拆別墅並不在青島涵碧樓酒店範圍內，是已售出的別墅住宅，銷售金額皆已入帳，鄉林並沒有任何損失。

鄉林強調，青島涵碧樓的 41 棟海景獨棟別墅被拆，與青島涵碧樓酒店無關，目前涵碧樓酒店正常營運。

鄉林青島涵碧樓已售出的 41 棟海景獨棟別墅原貌。(鉅亨網記者張欽發攝)

依陸媒報導指出，大陸官方對涉及破壞生態海岸線的 41 棟建築進行整治，並針對部分建築已銷售給個人或單位的現狀，為最大程度保證當事人的合法權益，在採取評估、洽談的方式，對 41 棟建築進行資產確認後，於 3 月 25 日啟動依法整治，以恢復海岸帶的自然生態功能和生態岸線的公共屬性。

鄉林指出，青島涵碧樓項目包括酒店、別墅，均取得合法許可與審批。大陸官方拆別墅，原因是因為大陸在全國海岸線進行整治，青島市政府為恢復海岸帶礁岩的自然生態功能與公共屬性而進行的啟動整治，而拆除部分別墅，政府也以最大程度保障了購買別墅當事人的合法權益，也會保障涵碧樓酒店的正常營運。

鄉林集團轉投資青島涵碧樓酒店於 2010 年開工，2013 年 6 月，酒店用海項目獲得山東省正式批復，並於 2014 年底開業。青島涵碧樓酒店分為七星級酒店和海上莊園兩個部分，位於青島市黃島區九龍山路，坐落於鳳凰山麓的半島，伸入海洋腹地，三面環海一面靠山。

青島涵碧樓占地面積 14.15 萬平方公尺，總投資近 5 億美元，除酒店客房之外，包括海景獨棟別墅 41 棟及海景複層別墅 30 棟。