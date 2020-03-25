營運未受疫情衝擊 華夏上半年拚全產全銷

PVC 廠華夏 (1305-TW) 今 (25) 日召開法說，總經理林漢福表示，營運並未明顯受到衝擊，第 1 季產銷量將較去年同期成長，上半年維持全產全銷計畫，雖然 PVC 外銷最大市場是印度，近來需求觀望氣氛濃，看好疫情趨緩後，需求仍會回籠，樂觀看待印度 PVC 市場成長潛力。

林漢福表示，今年 2 月雖然中國復工延遲，拖累台灣供應鏈，但華夏並未受到衝擊，3 月營收估將優於 2 月，第 1 季產銷量也將較去年同期成長，上半年開工率將達 100%，維持全產全銷計畫。

從華夏去年營收占比來看，PVC 粉占比 66%，PVC 製品 24%，VCM 6%，鹼氯產品 4%。華夏目前 PVC 主要外銷市場為印度與孟加拉，其中，印度為最大市場，其他市場則包括中國、東南亞、南美與中東等。

林漢福表示，由於下游庫存都不高，今年第 1 季中國以外市場的 PVC 價格，均呈現微幅走揚趨勢，但肺炎疫情在全球擴散，加上原油價格崩跌，且各國陸續出現封城、禁足等管制措施，短期內，PVC 價格勢必會受到影響，4 月 PVC 價格仍是修正狀態。

對於肺炎疫情的影響，華夏副總經理胡吉宏表示，印度 PVC 應用主要是在農業灌溉管材的生產，雖然近期因肺炎疫情因素，印度、東南亞客戶觀望氣氛較濃、影響營運，但無論疫情再怎麼嚴重，「老百姓總是要吃飯」，中長期來看，一旦疫情趨緩，需求還是會回籠，仍樂觀看待印度 PVC 需求成長潛力。

不過，由於華夏外銷 PVC 到中國的營收占比，低於 3%，胡吉宏表示，在銷售策略上，早就以其他市場取代中國，因此雖然中國農曆春節後延後開工，減少原料需求，但華夏受到的影響相對非常低。