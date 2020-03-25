三商壽去年淨值、獲利雙創新高 考量IFRS 17決議不發股利

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (25) 日召開董事會，通過去 (2019) 年財報，去年淨值、稅後純益同創歷史新高，每股純益 2.29 元，不過，股利政策方面，考量 IFRS 17 接軌等因素，今年決議不配發。

三商壽去年稅後純益為 54.2 億元，每股稅後純益 2.29 元，總資產達 1.26 兆元，年成長 10%；去年新契約等價保費 128.8 億元及新契約等價保費率 (FYPE/FYP) 為 38%，皆較前一年同期增加，持續提升公司新契約價值。

儘管三商美邦人壽獲利繳出歷史新高，但由於保險業需提列多項特別盈餘公積，如收回危險變動準備金、本期重大事故及危險變動準備金、外匯價格變動準備金，及今年配合法令新增的提存債務工具處分獲利特別盈餘公積等，且為充實資本因應未來營運所需，做好 IFRS17 的接軌準備，儲備穩健經營的能量，因此決議今年沒有盈餘分派計劃。

為接軌 IFRS 17，三商美邦人壽表示，除了財務面儲糧，保單策略方面，也以強化保障型與投資型商品的銷售轉型策略因應，為即將到來的會計準則接軌預先做好準備，

另外，有關本次肺炎疫情肆虐，公司在第一時間即以總經理為召集人，成立應變小組指揮防疫措施，迅速完成分散職場測試演練且實際啟動異地備援，更進一步備妥核心業務居家工作機制，視疫情發展可即時調整辦公職場，達到營業不中斷的目標。