三商壽祭營運3大策略 因應IFRS 17 準備金適足暫不增資

三商美邦人壽 (2867-TW) 投資收益表現亮眼，帶動今 (2019) 年前 3 季純益大躍進、年增近 8 倍，展望未來，公司祭出三大營運策略，至於因應 IFRS 17，經過試算準備金適足，資本適足率 (RBC) 也還在安全水位，暫時仍不考慮增資。

三商美邦人壽自結第 3 季單季稅後純益 18 億元，累計前 3 季稅後純益達 35 億元，較去年同期大幅成長近 8 倍，每股稅後純益為 1.47 元。第 3 季底淨值較去年底增加 101 億，每股淨值達 15.2 元。

三商美邦人壽因應市場波動風險，採取彈性的資產配置策略，兼顧總投資收益 (TTR) 及淨投資收益 (NII)，在經濟前景充滿不確定性的情況下，仍能創造良好的投資收益。分類至攤銷後成本的債券未實現評價亦較去年底回升約 780 億元，總資產逾 1.2 兆元，較去年同期成長 8.9%。

此外，三商美邦人壽亦積極參與股票配息，前 3 季已累積現金股利 33 億元，較去年同期成長 34%。另截至第 3 季底外匯價格變動準備金餘額達 28.8 億元，較去年同期增加 15.8 億元，亦提升承擔匯率風險的能力。

因應 IFRS 17 接軌，三商美邦表示，該公司自 2012 年起配合主管機關逐年進行負債公允價值評估試算，試算結果顯示該公司準備金皆為「適足」，資本適足率超過 200% 也還在安全水位，也將持續提升保障型商品及投資型商品的銷量以利於 IFRS 17 接軌。

展望未來，三商美邦人壽積極落實「優化財務結構」、「深化客戶體驗」、「強化風控法遵」三大策略方向：針對資金運用效率再強化、持續提升經常性收益；運用金融科技加速業務部隊專業現代化。