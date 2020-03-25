蘋果PCB供應鏈健鼎去年獲利登峰 EPS 11.49元 暫居類股之冠

蘋果 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (25) 日由董事會通過去年財報，去年營收、獲利同登新高，每股純益達 11.49 元，在已公布去年財報的上市櫃 PCB 廠中，獲利暫居冠軍。

健鼎歷年維持約 63% 盈餘配發率，2018 年每股純益 9.4 元，配發 5.9 元現金股利，如無意外狀況，去年盈餘每股可望配發 7.2 元；健鼎預計 6 月 17 日召開股東會，將在 5 月間確定其股利配發案。

健鼎 2019 年營收為 544.51 億元，毛利率為 20.69%，年增 1.95 個百分點，稅後純益為 60.37 億元，年成長率 22.23%，以期末股本 52.56 億元計，每股純益為 11.49 元，營收及獲利皆創歷史新高。

健鼎 2019 年第 4 季營收為 139.98 億元，毛利率為 21.25%，季減 2.66 個百分點，年增 0.8 個百分點，主要是第 4 季營收下降、折舊比例略增影響所造成，稅後純益為 16.65 億元，以期末股本 52.56 億元計，每股純益仍達 3.17 元，高於法人預期。健鼎去年第 4 季營收、毛利、純益都創歷年同期新高。

健鼎今年前 2 月營收達 77.02 億元，年減 5.49%，目前健鼎在中國江蘇無錫、湖北仙桃廠，都持續復工中。

健鼎中國湖北仙桃第 3 廠將在今年第 2 季完成土木及硬體設施工程，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐，健鼎主管指出，中國湖北仙桃第 3 廠目前以完成土木工程及公用設施為主軸，迄今無打算對湖北仙桃第 3 廠規劃要有更大規模新產能開出。

先前歐系外資指出，健鼎 2019 年起將可連續 3 年每年賺回超過 1 個股本。

健鼎 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠 2018 年第 4 季產能已增加至每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) ，位居第 2 位。