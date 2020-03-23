大宇資波段跌幅逾57% 祭庫藏股護盤

遊戲研發商大宇資 (6111-TW) 近期股價重挫，波動跌幅逾 57%，公司今 (23) 日公告，為維護公司信用及股東權益，董事會決議實施庫藏股，將於明 (24) 日起至 5 月 23 日間，預計買回 600 張股票，買回區間價格為每股 31 至 100 元，買回股份總金額上限約 4.17 億元。

大宇資前次申報買回庫藏股為 2017 年 8 月 10 日至 29 日，為其第 4 季實施庫藏股，預定買回 600 張股票，庫藏股執行率 54%，大宇資表示，前次實施庫藏股，為兼顧市場機制，依股價變化與成交量狀況分批買回，故未執行完畢。

大宇資日前應主管機關要求，公告 2 月與前 2 個月自結數，2 月稅後純益 200 萬元，年減 96.36%，每股純益 0.04 元；前 2 個月稅後純益 1200 萬元，年減 25%，每股純益 0.23 元。

大宇資也公告去年財報，去年第 4 季稅後虧損 4200 萬元，較 2018 年同期轉虧，每股虧損 0.88 元。去年受惠第 2 季出售子公司北京軟星 51% 股權收入挹注，全年稅後純益 3.26 億元，年增 2.72 倍，每股純益 6.77 元。

大宇資近來股價重挫，3 月以來，股價波段跌幅已超過 57%，今日終場收在跌停價 39.15 元，持續探底。