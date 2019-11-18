大宇資北京軟星現增案完成 認購價款全數收足

大宇資 (6111-TW) 日前與中手遊集團簽署股份認購協議，由其境外關聯公司 CMGE 注資大宇資子公司北京軟星人民幣 2.13 億元，取得 51% 股權，大宇資今 (18) 日公告，認購協議的認購價款已於今日全額收足，將挹注第 4 季財報表現，北京軟星增資案已完成。

大宇資去年 4 月與中手遊集團簽署股份認購協議，中手遊將以人民幣 2.13 億元，取得大宇資子公司北京軟星 51% 股權，大宇資已於 6 月 6 日收足所有保證金共人民幣 2.13 億元，完成交割，交割金額已於第 2 季入帳。

而在支付足額保證金後，依照雙方股權認購協議，中手遊集團應在 10 月 31 日前，從境外完成匯入全部股權認購價款共人民幣 2.13 億元，但直到 10 月 30 日，大宇資才收到中手遊集團來函，函文內容指出，由於 CMGE 將於 10 月 31 日在香港聯交所主板上市，屆時 CMGE 將取得足額資金，用於繳付股權認購價款，請求延後付款期限至 11 月 20 日。

由於與中手遊集團簽署股份認購協議前，大宇資曾與中國昆侖萬維集團簽署增資北京軟星協議，但該集團未能在期限內完成交割，大宇資便自動解除與其增資協議，合作宣告破局，對於此次中手遊集團能否履行協議，市場均相當關注。

不過，大宇資今日公告，已於今日收足 CMGE 支付股份認購協議的認購價款，共人民幣 2.13 億元，北軟增資案也正式宣告完成。

