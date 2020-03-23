眾達-KY去年EPS 4.22元 擬配3.5元現金股利

光收發模組廠眾達 - KY (4977-TW) 今 (23) 日公布去年財報，稅後純益達 2.66 億元，年增 1.1%，每股純益 4.22 元，眾達也公告去年盈餘分配，擬配發 3.5 元現金股利，以今日收盤 71.5 元計算，現金殖利率約 4.85%。

眾達去年第 4 季合併營收 7.36 億元，季增 19.31%、年增 23.79%，毛利率 19.11%，季減 8.18 個百分點、年減 1.55 個百分點，營益率 9.86%，季減 9.35 個百分點、年增 0.84 個百分點，稅後純益 6.65 億元，季增 4.64%、年增 55.1%，每股純益 0.98 元。

累計去年眾達合併營收 25.34 億元，年增 31.2%，毛利率 23.96%，年減 2.68 個百分點，營益率 12.8%，年減 0.02 個百分點，稅後純益 2.66 億元，年增 1.1%，每股純益 4.22 元。

眾達表示，去年營收創新高，但獲利受業外認列可轉換公司債金融評價損失，約 0.33 億，加上產品研發支出較前年倍增，全年 EPS 減少約 1.44 元，加上去年辦理現金增資發行 5000 張新股，也稀釋每股純益下滑，但可轉換公司債 2 月底已全數轉換，後續將不再受金融評價影響。

展望未來，眾達指出，去年第 4 季因少量 100G、400G 試產產品出貨，導致毛利率下降，但隨著下一世代光收發模組產品效益逐步發酵，對今年營運仍樂觀審慎，預期第 2 季訂單將出現遞延效益，營運可望逐季成長，也將加速建置馬來西亞檳城廠，今年預計投入 1.65 億元研發費用，占整體營收比重 6.5%，投入下世代產品研發。