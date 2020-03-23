東捷資訊去年純益與EPS雙寫新高 每股賺2.57元

東元集團 (1504-TW) 旗下資訊服務商東捷資訊 (6697-TW) 今 (23) 日公告去年財報，由於去年 ERP 業務的建置規劃與維運比重增加，提升整體毛利率表現，去年稅後純益 6039.8 萬元，年增 34.12%，每股純益 2.57 元，純益與 EPS 雙寫新高。

東捷資訊去年第 4 季營收 2.75 億元，季增 1.79%，年減 13.79%，毛利率 13.76%，季減 2.6 個百分點，年減 0.11 個百分點，營益率 4.98%，季減 1.65 個百分點，年增 2.08 個百分點；稅後純益 1369.9 萬元，季減 15.42%，年增 95.57％，每股純益 0.52 元。

東捷資訊去年營收 12.28 億元，年增 0.84%，毛利率 13.27%，年增 0.91 個百分點，營益率 5.12%，年增 0.32 個百分點；稅後純益 6039.8 萬元，年增 34.12%，每股純益 2.57 元。

東捷主要業務為物聯網應用服務、企業資訊委外服務 (ERP 整合規劃與企業 e 化服務)、業務流程委外服務 (顧客關係管理與郵務資料整合)，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位，其中，企業資訊委外服務營收占比達 73%、業務流程委外服務則約 27%。

東捷旗下業務客戶涵蓋層面廣，不乏許多國內與國際知名大廠，在 ERP 整合規劃業務上，是 SAP 在台最大 ERP 服務商，也是微軟、Cisco、Dell 等大廠指定合作夥伴，客戶包括胡連 (6279-TW)、矽格 (6257-TW) 與台郡 (6269-TW)，目前 ERP 營收占比高達 5 成。

受惠新客戶看準智慧工廠趨勢發展，及對 ERP 升級需求推升，東捷資訊今年前 2 個月營收達 0.56 億元，年增 21.29%，已超越去年第 1 季表現。

東捷指出，受疫情影響，不少企業在中國產能降低，也有導入智慧製造的趨勢，促使近期智慧工廠業務詢問度上升，前已有客戶調整生產供應鏈，將中國訂單轉移至東南亞地區新設產線，強化跨產區生產，並看好下半年物聯網業務將持續發酵，今年營收有機會持續成長。