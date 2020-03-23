【群益金鼎證券】群益權證週報－量縮的權證

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

權證市場上週 (3/16~3/21) 日均量急降至 14.7 億，市場占比最大的仍是台積電 14.4%，加權指數也達 9.6%，元油正 2(00672L-TW)與元油反 1(00673R-TW)出現逆勢成長。國巨 (2327-TW) 市占下降，在低量市場交投中更顯高集中度。

各別標的認購、售權證加減碼部分，台積電 (2330-TW) 的認購權證被加碼達 5,500 萬最多，加權指數 2,100 萬，其他逾千萬的標的包括國巨、宏達電 (2498-TW)、鴻海(2317-TW)、台灣 50(0050-TW)、群聯(8299-TW) 等，富邦 VIX(00677U-TW)、VHQ-KY(4803-TW)本週也超過 900 萬加碼。認購減碼則以 T50 反 1(00632R-TW)的 2,000 萬最多，緯穎 (6669-TW)、鈊象(3293-TW) 與大成鋼 (9958-TW) 金額也相對高。

認售權證加碼以試圖 V 轉反攻年線的超眾 (6230-TW) 逾 1,400 萬最多。大量標的因股價下跌出現認售減碼逾千萬，加權指數的 7,400 萬，台灣 50(0050-TW)與台積電近 3,000 萬最突出，其他國巨、大立光 (3008-TW)、元油正 2、鴻海(2317-TW)、玉晶光(3406-TW) 與聯發科 (2454-TW) 均突破千萬減碼。

ETF 類的權證交易者需留意 ETF 申贖機制是否正常，申贖正常的 ETF，淨值與現價偏離較有機會獲得修正。